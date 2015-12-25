Яресько: МВФ перевірить прийнятий Радою держбюджет-2016

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд перевірить ухвалений напередодні Верховною Радою України бюджет на 2016 рік, зміни до податкового законодавства, а також більш як 600 пропозицій від народних депутатів у частині зміни ресурсної бази фінансового плану країни.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написала міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Верховна Рада України ухвалила Закон про державний бюджет на 2016 рік! Це був нелегкий і довгий процес із великою кількістю поправок і змін з боку депутатів. Народними депутатами було подано понад 600 пропозицій, які впливають на ресурсну базу бюджету, - написала Яресько. - Для мене, як міністра фінансів, важливий як сам факт ухвалення документа, так і його якість, і суть. Коли Міністерство фінансів подавало збалансований бюджет до Ради, наші розрахунки базувалися на системних реформах, які забезпечать стабільність».

На її думку, одна з надважливих складових цієї стабільності - підтримка з боку МВФ. «Без неї, на даному етапі, збереження економічної стабільності й, тим більше, зростання економіки - навряд чи можливі. Одержання наступного траншу МВФ та іншої, пов'язаної з нею, фінансової підтримки, залежить від того, чи відповідає бюджет після всіх змін у Раді цілям нашої програми з МВФ, тобто чи залишився він збалансованим. Відповідність ухвалених законопроектів принципам і цілям програми співпраці України з МВФ "Механізм розширеного фінансування" буде аналізуватися фахівцями Міжнародного валютного фонду окремо», - повідомила Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 25 грудня ухвалила бюджет на 2016 рік із дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн, що дещо нижче закладеного спочатку показника в 601 млрд грн. Бюджет перераховувався кілька разів – з урахуванням прийнятих напередодні змін до податкового законодавства.