Фінансування Міноборони збільшили на 21% - до майже 56 мільярдів

Верховна Рада збільшила фінансування Міністерства оборони України у 2016 році на 21% - до 55,6 мільярда гривень, проти 45,8 мільярда гривень, виділених 2015 року.

Такі дані містяться у державному бюджеті на 2016 рік, прийнятому 25 грудня.

Зокрема, на забезпечення діяльності Збройних сил України та для підготовки військ виділено 42,6 мільярда гривень. На розвиток озброєння і техніки для української армії в наступному році буде виділено 4,7 мільярда гривень.

На медичне лікування, реабілітацію особового складу ЗСУ та ветеранів бойових дій в бюджеті буде передбачено 1,5 мільярда гривень. Ще 2,2 мільярда гривень буде виділено на підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах, а також підвищення кваліфікації та перепідготовку військових.

На будівництво житла для військових виділено 687 мільйонів гривень. На утилізацію боєприпасів передбачено 100,5 мільйона гривень.

Крім того, по статті "Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів з підвищення обороноздатності і безпеки держави" у спеціальному фонді передбачено 3,6 мільярда гривень, в загальному фонді на ці цілі фінансування не передбачено.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня указом президента України Петра Порошенко "Про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) про оборонний бюджет країни на 2016 рік" Кабінету міністрів України було рекомендовано передбачити в держбюджеті на 2016 обсяг видатків на зміцнення обороноздатності держави в розмірі 5% ВВП або не менше 100 мільярдів гривень.

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У 2015 році бюджет Міноборони, порівняно з 2014 роком, збільшено вдвічі - до 45 мільярдів гривень.