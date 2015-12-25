"Влада" окупованого Криму ухвалила бюджет з дефіцитом $277 мільйонів

Депутати Державної ради анексованого Криму сьогодні прийняли бюджет республіки на 2016 рік одразу в двох читаннях, повідомляють Ведомости.

"Бюджет дефіцитний - доходи Криму складуть 67,4 мільярда рублів (970 мільйонів доларів), витрати заплановані на рівні 86,7 мільярда рублів (1,24 мільярда доларів). Дефіцит, таким чином, складе 19,3 мільярдів рублів (227 мільйонів доларів), або 22% витрат. Доходи бюджету Криму в 2016 році будуть складатися в тому числі з податкових і неподаткових надходжень (23,9 мільярда рублів - 343 мільйона доларів), а також безоплатних надходжень з федерального бюджету (43,5 мільярда рублів - 625 мільйонів доларів)", - йдеться в повідомленні.

У числі основних статей: освіта - 22 мільярди рублів (316 мільйонів доларів); охорону здоров'я - 17,5 мільярда рублів (251 мільйон доларів); національна економіка, що включає дорожнє господарство, газифікацію населених пунктів, капітальне будівництво, підтримку підприємств і сільгоспвиробників, забезпечення заходів по програмі зайнятості населення та інше, - 17,3 мільярда рублів (248 мільйонів доларів); соціальна політика - 14,8 мільярда рублів (212 мільйонів доларів); ЖКГ - 5,6 мільярда рублів (80,5 мільйона доларів); реалізація загальнодержавних питань - 3,5 мільярда рублів (50,3 мільйона доларів).

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Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді РФ висловили сумнів у "професіоналізмі і якості роботи" керівництва окупованого Криму і доручили Мінекономіки та Мінфіну внести пропозиції про покарання влади півострова. Таким чином в Білому домі відреагували на заяву Сергія Аксьонова про те, що регіон "не отримав ані копійки" на реалізацію ФЦП з розвитку анексованих Криму і Севастополя.