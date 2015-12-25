Бюджет-2016: влада розраховує зібрати 495 мільярдів гривень податків

Про це йдеться в доопрацьованих доповненнях до бюджету, опублікованих на веб-порталі Верховної Ради.

Зокрема, платежі з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств мають становити не менш як 102,6 млрд грн, рента – 58,8 млрд грн, в тому числі рента за транзит газу – 999,8 млн грн. Збори акцизного податку мають становити близько 52,7 млрд грн, ПДВ із вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – 59,3 млрд грн, ПДВ з імпорту – 171,2 млрд грн. Ввізне мито має поповнити бюджет на 19,3 млрд грн, вивізне – на 366 млн грн., екологічний податок – 1,2 млрд грн.

При цьому неподаткові надходження мають становити не менш як 82,6 млрд грн, включаючи відрахування прибутку Нацбанку в розмірі не більш як 38 млрд грн. Адміністративні збори та платежі заплановані на рівні 5,5 млрд грн. Аналогічну суму – 5,5 млрд грн – передбачають одержати від урядів і міжнародних організацій у рамках співпраці у сфері безпеки.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України о 4-й годині ранку 25 грудня ухвалила закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 млрд грн. Раніше показник доходів був на рівні 601 млрд грн.

Проект держбюджету був доопрацьований з урахуванням прийнятих напередодні законів, що зумовили зміни в податковому законодавстві. Прийняття бюджету було ключовою рекомендацією Україні від основного кредитора - Міжнародного валютного фонду, підтриманою Мінфіном США та посольствами країн «Великої сімки» в Україні.

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Зокрема, Кабмін змінив показники зборів деяких податків, особливо ПДВ в агросекторі та ЄСВ, у зв'язку зі зміною їх ставок і механізму сплати. Ставка ЄСВ знизилася до 22%, ПДВ для аграріїв вирішили ввести в таких пропорціях: для зернових компаній – 85% платежів у бюджет та 15% на спецрахунки для подальшого використання на свій розсуд, для тваринників і молочників – 20% у бюджет і 80% на спецрахунки, для інших підприємств – 50% у бюджет і 50% на рахунки. Раніше такими пропорціями були 75% у бюджет і 25% на спецрахунки для всіх агропідприємств незалежно від напряму діяльності. При цьому загальний ефект від розподілу коштів не змінився: аграріям, як і раніше, залишають для власного використання близько 6,6 млрд грн.

Незмінними в бюджеті залишилися показники держборгу – 1,5 трлн грн, показник держгарантій – 28,2 млн грн, доформування енергетичного спецфонду на рівні 700 млн дол., обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з оновленим документом, з 1 січня 2016 року також становитиме 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.