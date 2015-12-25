Бюджет-2016: влада розраховує зібрати 495 мільярдів гривень податків
Закон про державний бюджет на 2016 рік, ухвалений напередодні Верховною Радою України, передбачає обсяг податкових надходжень до бюджету наступного року на рівні 494,7 млрд грн.
Про це йдеться в доопрацьованих доповненнях до бюджету, опублікованих на веб-порталі Верховної Ради.
Зокрема, платежі з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств мають становити не менш як 102,6 млрд грн, рента – 58,8 млрд грн, в тому числі рента за транзит газу – 999,8 млн грн. Збори акцизного податку мають становити близько 52,7 млрд грн, ПДВ із вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – 59,3 млрд грн, ПДВ з імпорту – 171,2 млрд грн. Ввізне мито має поповнити бюджет на 19,3 млрд грн, вивізне – на 366 млн грн., екологічний податок – 1,2 млрд грн.
При цьому неподаткові надходження мають становити не менш як 82,6 млрд грн, включаючи відрахування прибутку Нацбанку в розмірі не більш як 38 млрд грн. Адміністративні збори та платежі заплановані на рівні 5,5 млрд грн. Аналогічну суму – 5,5 млрд грн – передбачають одержати від урядів і міжнародних організацій у рамках співпраці у сфері безпеки.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України о 4-й годині ранку 25 грудня ухвалила закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 млрд грн. Раніше показник доходів був на рівні 601 млрд грн.
Проект держбюджету був доопрацьований з урахуванням прийнятих напередодні законів, що зумовили зміни в податковому законодавстві. Прийняття бюджету було ключовою рекомендацією Україні від основного кредитора - Міжнародного валютного фонду, підтриманою Мінфіном США та посольствами країн «Великої сімки» в Україні.
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Зокрема, Кабмін змінив показники зборів деяких податків, особливо ПДВ в агросекторі та ЄСВ, у зв'язку зі зміною їх ставок і механізму сплати. Ставка ЄСВ знизилася до 22%, ПДВ для аграріїв вирішили ввести в таких пропорціях: для зернових компаній – 85% платежів у бюджет та 15% на спецрахунки для подальшого використання на свій розсуд, для тваринників і молочників – 20% у бюджет і 80% на спецрахунки, для інших підприємств – 50% у бюджет і 50% на рахунки. Раніше такими пропорціями були 75% у бюджет і 25% на спецрахунки для всіх агропідприємств незалежно від напряму діяльності. При цьому загальний ефект від розподілу коштів не змінився: аграріям, як і раніше, залишають для власного використання близько 6,6 млрд грн.
Незмінними в бюджеті залишилися показники держборгу – 1,5 трлн грн, показник держгарантій – 28,2 млн грн, доформування енергетичного спецфонду на рівні 700 млн дол., обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з оновленим документом, з 1 січня 2016 року також становитиме 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.