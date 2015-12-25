Збитки ТОП-100 держкомпаній за півроку скоротилися на 87%

Збиток ТОП-100 державних компаній протягом січня-червня 2015 року скоротився на 87% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,8 мільярда гривень.

Відповідна інформація міститься в звіті, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з документом, такий результат було досягнуто завдяки покращенню показників діяльності національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - протягом 6 місяців 2015 року компанія знизила рівень збитковості в 7 разів - до 4,5 мільярда гривень, у тому числі, завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося в рамках переходу до ринкових цін на природний газ. Піврічний результат "Нафтогазу" не враховує списання безнадійної заборгованості, яке відбудеться в кінці року.

При цьому сукупний чистий дохід держкомпаній зі списку ТОП-100 виріс на 37,4% - до 160 мільярдів гривень, а загальна балансова вартість активів портфеля держпідприємств становив 983,9 мільярда гривень, що на 2,6% менше, ніж за станом на кінець 2014 року. Незначне зменшення відбулося, головним чином, внаслідок зменшення балансової вартості активів підприємств нафтогазової промисловості.

Крім того, загальний рівень боргових зобов'язань ТОП-100 держкомпаній зріс на 6,4% - до 178,7 мільярда гривень станом на 30 червня 2015. Загальне співвідношення боргових зобов'язань до власного капіталу компаній зі списку ТОП-100 зросла з 27% до 28,3%.

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Як повідомляв УНІАН, сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без обліку "Нафтогазу" і "Укрзалізниці", у І кварталі 2015 року склав 9,7 мільярда гривень, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальний обсяг збитків найбільших державних компаній у 2014 році склав близько 101 мільярд гривень, з яких 88,4 мільярда гривень приніс "Нафтогаз України".

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Кабінет міністрів України заявив про рішення створити холдингову компанію для управління державними підприємствами або передати цю функцію спеціально створеному державному органу. Остаточне рішення про форму централізованого управління буде прийнято після аналізу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.