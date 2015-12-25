Російський рубль знову падає

Офіційний курс євро до рубля, встановлений Банком Росії на вихідні, збільшився на 1,01 рубля до 77,05 рубля. Курс долара підняли на 75 копійок до 70,27 рубля. Бівалютний кошик за офіційними курсами зріс на 87 копійок до 73,32 рубля, пише Lenta.ru.

На Московській біржі від ранку рубль також знижується щодо основних валют. Долар подорожчав на 31 копійку до 70,55 рубля. Євро подорожчав на 48 копійок до 77,48 рубля.

Російська валюта слабшала на тлі падіння цін на нафту, що відбувалося в останні кілька тижнів. Марка Brent опускалася до 35 доларів за барель, що є мінімумом з 2004 року.

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12 грудня голова Мінфіну Антон Силуанов допустив тимчасове падіння цін на нафту до 30 доларів за барель і навіть нижче. «Незрозуміло, що буде далі», — визнав чиновник і закликав готуватися до важких часів.