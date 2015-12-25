Гривня знизилася на міжбанку до 23,30 за долар

У п'ятницю, 25 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,15/23,30 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,3830/25,5430 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3290/0,3310 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 14:40 встановився на рівні 23,1312 грн/дол., на цю годину укладено 281 угоду на суму 88,62 млн дол.