Експерти МВФ прибудуть до України 20 січня для обговорення митної реформи

Технічна місія Міжнародного валютного фонду з митних питань прибуде в Україну 20 січня і пропрацює 2 тижні.

Про це в ході брифінгу повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.

"20 січня приїжджає технічна місія МВФ, яка працюватиме два тижні саме по митному напрямку. І до неї приєднаються ті колеги, які працюють з нами як постійні консультанти", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, підготовка інституційної реформи ДФС є однією з попередніх умов для виділення Україні другого траншу в рамках програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.

Результатом реформування Державної фіскальної служби, яке має завершитися до кінця 2016 року, має стати ліквідація корупції в ДФС, а також усунення можливостей для контрабанди та ухилення від податків.