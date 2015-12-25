Куратора митниці вибирають із двох іноземців – планують призначити до лютого

Заступника голови Державної фіскальної служби - куратора митного напряму може бути призначено до лютого. Про це в ході брифінгу повідомив голова ДФС Роман Насіров.

Насіров нагадав, що на цю посаду розглядаються два фахівці - громадяни інших держав. У той же час голова ДФС відмовився назвати можливі кандидатури і з яких вони країн.

“Ми продовжуємо діалог з двома кандидатами на ці посади. Сподіваюся після свят у лютому ми зможемо умовити одного чи іншого приєднатися до нас", - сказав Насіров.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України задовольнив клопотання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про звільнення заступника голови ДФС, керівника Митної служби Костянтина Лікарчука.

3 вересня голова Державної фіскальної служби тимчасово перевів у своє підпорядкування всі митні департаменти, якими керував його заступник Костянтин Лікарчук. Лікарчук був керівником Митної служби з травня поточного року.