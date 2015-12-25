Україна наступного року виплатить за боргами більше 135 мільярдів гривень

Україна до 2016 року має виплатити за своїм зовнішніми та внутрішніми боргами приблизно 135,2 мільярда гривень (близько 5,7 мільярда доларів), причому обсяг платежів за зовнішніми боргами складе лише 13,8 мільярда гривень (близько 0,57 мільярда доларів).

Про це йдеться в доопрацьованих доповненнях до ухваленого напередодні закону про Державний бюджет на 2016 рік, опублікованих на веб-порталі Верховної Ради.

Обсяг внутрішнього боргу, запланованого до погашення в наступному році, становить 121,3 мільярда гривень (близько 5 мільярдів доларів).

При цьому обсяг запозичень до загального фонду держбюджету визначено на рівні 202,9 мільярда гривень, спеціальний фонд – ще 15 мільярдів гривень. Надходження від приватизації залишаються незмінними другий рік поспіль і заплановані на рівні 17,1 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у травні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Україна в рамках виконання своїх боргових зобов'язань до кінця 2015 року витратить на обслуговування держборгу близько 90 мільярдів гривень. Загальний обсяг боргових платежів за зовнішніми та внутрішніми боргами в найближчі 4 роки складе близько 47 мільярдів доларів: зовнішніх боргів - 30 мільярдів доларів США, внутрішніх – ще 17 мільярдів.

Разом з тим, в серпні Україна провела реструктуризацію частини боргу, що дозволило скоротити загальний обсяг заборгованості до 66 мільярдів доларів.