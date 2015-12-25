Росія схвалила порядок погашення кримчанами боргів перед українськими банками

Закон про особливості погашення та позасудове врегулювання заборгованості позичальників, які проживають в анексованих Криму і Севастополі, перед українськими банками схвалений Радою Федерації, повідомляє Прайм.

"Згідно з документом, вимагати борги від кримчан зможуть лише російські кредитні організації та юридичні особи, які представили докази придбання прав вимоги за відповідними кредитними договорами або права вимагати погашення заборгованості, що виникла з таких договорів. Колектори зобов'язані розкрити інформацію про осіб контролюючих та ділової репутації керівників та їх заступників", - йдеться в повідомленні.

Розмір заборгованості позичальників визначається за станом на 18 березня 2014 року за вирахуванням коштів, сплачених після цієї дати. Платежі з погашення заборгованості будуть здійснюватися тільки в рублях з використанням окремого банківського рахунку Фонду захисту вкладників, створеного Агентством зі страхування внесків (АСВ). Якщо кредит видавався у гривнях чи іншій валюті, борг буде виплачуватися в рублях за курсом відповідної валюти на 18 березня 2014 року.

Наголошується, що закон також визначає порядок отримання позичальником документального підтвердження зняття обтяження з майна, закладеного у забезпечення зобов'язань за кредитом.

Заборгованість за кредитами перед українськими банками, за інформацією кримської влади, мають близько 350 тисяч кримчан. А за даними Незалежної асоціації банків України, на 1 лютого 2014 року українські банки надали позичальникам окупованого Криму кредити на суму 16,6 мільярда гривень, що становило 1,8% їх загального кредитного портфеля.

У перерахунку на рублі, виходячи з курсу ЦБ РФ на цю дату (4,1856 рубля за гривню), це відповідало 69,48 мільярда рублів. У перерахунку на 18 березня 2014 року (3,7784 рубля за гривню) сума боргів кримчан становила 62,77 мільярда рублів, а на 19 грудня 2015 року (3,03496 рубля за гривню) — 50,38 мільярда рублів.

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Закон викликав жваву дискусію, ініційовану сенаторами від півострова, які визнали пропозицію несвоєчасою і такою, яка погіршкує становище жителів півострова. На їхню думку, розстрочка за платежами до 24 місяці не вирішить питання. У результаті розгляд документа було відкладено на дві години для врегулювання розбіжностей.

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Поправки в закон сенатори можуть обговорити на першому пленарному засіданні на весняній сесії 27 січня.