Росія схвалила порядок погашення кримчанами боргів перед українськими банками
Заборгованість за кредитами перед українськими банками мають близько 350 тисяч кримчан на суму 16,6 мільярда гривень.
Закон про особливості погашення та позасудове врегулювання заборгованості позичальників, які проживають в анексованих Криму і Севастополі, перед українськими банками схвалений Радою Федерації, повідомляє Прайм.
"Згідно з документом, вимагати борги від кримчан зможуть лише російські кредитні організації та юридичні особи, які представили докази придбання прав вимоги за відповідними кредитними договорами або права вимагати погашення заборгованості, що виникла з таких договорів. Колектори зобов'язані розкрити інформацію про осіб контролюючих та ділової репутації керівників та їх заступників", - йдеться в повідомленні.
Розмір заборгованості позичальників визначається за станом на 18 березня 2014 року за вирахуванням коштів, сплачених після цієї дати. Платежі з погашення заборгованості будуть здійснюватися тільки в рублях з використанням окремого банківського рахунку Фонду захисту вкладників, створеного Агентством зі страхування внесків (АСВ). Якщо кредит видавався у гривнях чи іншій валюті, борг буде виплачуватися в рублях за курсом відповідної валюти на 18 березня 2014 року.
Наголошується, що закон також визначає порядок отримання позичальником документального підтвердження зняття обтяження з майна, закладеного у забезпечення зобов'язань за кредитом.
Заборгованість за кредитами перед українськими банками, за інформацією кримської влади, мають близько 350 тисяч кримчан. А за даними Незалежної асоціації банків України, на 1 лютого 2014 року українські банки надали позичальникам окупованого Криму кредити на суму 16,6 мільярда гривень, що становило 1,8% їх загального кредитного портфеля.
У перерахунку на рублі, виходячи з курсу ЦБ РФ на цю дату (4,1856 рубля за гривню), це відповідало 69,48 мільярда рублів. У перерахунку на 18 березня 2014 року (3,7784 рубля за гривню) сума боргів кримчан становила 62,77 мільярда рублів, а на 19 грудня 2015 року (3,03496 рубля за гривню) — 50,38 мільярда рублів.
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Закон викликав жваву дискусію, ініційовану сенаторами від півострова, які визнали пропозицію несвоєчасою і такою, яка погіршкує становище жителів півострова. На їхню думку, розстрочка за платежами до 24 місяці не вирішить питання. У результаті розгляд документа було відкладено на дві години для врегулювання розбіжностей.
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Поправки в закон сенатори можуть обговорити на першому пленарному засіданні на весняній сесії 27 січня.