В "Укрінбанк" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 24 грудня ввів тимчасову адміністрацію до "Укрінбанку", який входить до групи великих за розміром активів, на підставі рішення Національного банку України про визнання його неплатоспроможним.

Згідно з повідомленням на сайті фонду, тимчасова адміністрація введена на 3 місяці, до 24 березня 2016 року включно. Тимчасовим адміністратором банку призначена Ірина Біла.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією НБУ, більшість вкладників "Укрінбанку" мають внески, які підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі - 53 тисячі осіб, або 95,5% вкладників. Фонд гарантування вкладів виплатить вкладникам понад 1,9 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. "Укрінбанк" (Український інноваційний банк) працює на ринку України з 1989 року і входить до групи великих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є Володимир Клименко, який володіє часткою в капіталі в розмірі 71,1514%. "Укрінбанк є першим комерційним банком на території Української РСР, дозвіл на його створення отримували безпосередньо у Горбачова в Москві.