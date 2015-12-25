Фінансування Пенсійного фонду в 2016 році збільшено на 79% - до 145 мільярдів

Фінансування Міністерства соціальної політики в 2016 році зросте до 153,1 мільярда гривень з 91,3 мільярда гривень у 2015 році, або на 67%, Пенсійного фонду – до 144,9 мільярда гривень з 80,8 мільярда гривень, або на 79%.

Такі дані містяться у державному бюджеті на 2016 рік, прийнятому Верховною Радою України 25 грудня.

Зокрема, витрати Міністерства соціальної політики в 2016 році по загальному фонду складуть 152,7 мільярда гривень, що на 68% більше торішніх 90,9 мільярда гривень. Видатки по спеціальному фонду - 423,5 мільйона гривень, що на 9% менше торішніх 462,8 мільйона гривень.

Читайте такожФінансування Міноборони збільшили на 21% - до майже 56 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 мільярдів гривень.

Читайте такожФінансування МВС у 2016 році збільшено на 21% - до 40,8 мільярда

За відповідне рішення проголосували 263 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.