Вкладникам банку сина Януковича відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 25 грудня відновила виплати вкладникам "Всеукраїнського банку розвитку" через відділення "Укрсоцбанку", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, вкладники можуть до 5 лютого звертатись до установ банку-агента фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 21 грудня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Всеукраїнського банку розвитку".

Національний банк 27 листопада 2014 року визнав "Всеукраїнський банк розвитку" неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонеру банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

У свою чергу, група компаній "МАКО", що володіє банком і належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, і група має намір оскаржити рішення НБУ в суді. Однак група визнала, що банк знаходиться в складній ситуації внаслідок втрати відділень в Криму і на сході України, у зв'язку з чим вона розраховувала на підтримку регулятора.

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Довідка УНІАН. "Всеукраїнський банк розвитку" (Київ) працює на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича у владі активи банку зросли майже у 13 разів.