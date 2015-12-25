Нацбанк знову опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2313,7486 (25 грудня – 2296,4482)

100 EUR – 2532,8606 (25 грудня – 2513,9218)

10 RUR – 3,2927 (25 грудня – 3,3035)

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,20/23,30 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,4380/25,5430 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3300/0,3310 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 23,1375 гривні/долар, до цього часу було укладено 348 угод на суму 192,60 мільйона доларів.