Нацбанк знову опустив офіційну гривню
Офіційний курс НБУ на 28 грудня: 100 USD – 2313,7486 гривні; 100 EUR – 2532,8606 гривні; 10 RUR – 3,2927 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2313,7486 (25 грудня – 2296,4482)
100 EUR – 2532,8606 (25 грудня – 2513,9218)
10 RUR – 3,2927 (25 грудня – 3,3035)
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,20/23,30 гривні/долар.
Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,4380/25,5430 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3300/0,3310 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 23,1375 гривні/долар, до цього часу було укладено 348 угод на суму 192,60 мільйона доларів.