Яценюк про повернення компанією Фірташа "Нафтогазу" 3 мільярдів: реальна деолігархізація

Вирішення спору між держкомпанією "Нафтогаз України" і холдингом Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа на користь "Нафтогазу" є прикладом реальної деолігархізації країни і повернення державі належних їй активів, сказав в ході екстреного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Я провів зустріч з представниками МВС. У нас є новина. З 2010 року перед НАК "Нафтогаз України" компанія Ostchem Дмитра Фірташа накопичила борги у розмірі 3 мільярдів гривень. МВС почало кримінальну справу, заарештував активи компанії Ostchem. В результаті цього розслідування і жорстких дій НАК "Нафтогаз України" отримав повну суму боргів від Ostchem, що належить Дмитру Фірташу. Я хочу подякувати міністру, слідчим та керівнику "Нафтогазу" за те, що ми повернули держкомпанії 3 мільярди гривень, на які ніхто не сподівався. Ось це і є реальна боротьба з корупцією, ось це і є реальна деолігархізації країни", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість підприємств Ostchem перед "Нафтогазом" і "Газом України" було сформовано у 2006-2011 роках і не погашалася донині. Ostchem входить в трійку найбільших фінансово-промислових груп за обсягом заборгованості перед "Нафтогазом". В кінці квітня поточного року Кабінет міністрів звернувся в суд з вимогою заарештувати 500 мільйонів кубометрів газу вартістю 4,3 мільярда гривень, що належать холдингу Osthem. Звернення було ініційоване за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників Ostchem і посадових осіб НАК "Нафтогаз України".

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У відповідь, наприкінці травня поточного року Group DF заявила про тиск влади України на роботу групи і заявила, що зупинить два заводи з виробництва добрив. Міністерство внутрішніх справ заарештувало 86 об'єктів групи компаній Дмитра Фірташа Ostchem.