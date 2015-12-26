Бюджет-2016: 42 мільйони гривень на поповнення фондів бібліотек україномовною літературою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, така сума передбачена Законом "Про Державний бюджет України на 2016 рік", ухваленим 25 грудня Верховною Радою України.

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Нагадаємо, що в цьому році відновлено бюджетне фінансування для закупівлі книжок української мовою, які поповнили фонди бібліотек. Цього року таке фінансування становило 9 млн грн. При цьому бібліотеки, враховуючи потреби читачів, самостійно обирали, які саме книжки закуповуватимуться.