Бюджет-2016: 42 мільйони гривень на поповнення фондів бібліотек україномовною літературою
22:25, 26 грудня 2015Фінанси
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У 2016 році бібліотеки отримають 42 мільйони гривень на поповнення фондів україномовною літературою.
библиотека / walls.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, така сума передбачена Законом "Про Державний бюджет України на 2016 рік", ухваленим 25 грудня Верховною Радою України.
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Нагадаємо, що в цьому році відновлено бюджетне фінансування для закупівлі книжок української мовою, які поповнили фонди бібліотек. Цього року таке фінансування становило 9 млн грн. При цьому бібліотеки, враховуючи потреби читачів, самостійно обирали, які саме книжки закуповуватимуться.
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