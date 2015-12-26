Президент підписав закон про скасування додаткового імпортного збору

Президент України Петро Порошенко підписав закон №912-VІІІ від 24.12.2015 "Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності". Про це повідомили у прес-службі глави держави.

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Повідомляється, що на розгляд парламенту законопроект вніс Кабмін. Рада підтримала його 268 голосами. Законом скасовується додатковий імпортний збір, що був запроваджений в України тимчасово строком на 12 місяців.

"Його реалізація дасть змогу забезпечити виконання умов Меморандуму про економічну та фінансову політику України між Україною та Міжнародним валютним фондом і Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором від 22 травня 2015 року", - додали у прес-службі.

Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Нагадаємо, додатковий імпортний збір Україна ввела 25 лютого цього року на 12 місяців через різке погіршення платіжного балансу. Він стягується з усього імпорту, крім критичного, прописаного в прийнятому Радою в кінці 2014 року за пропозицією уряду законі "Про стабілізацію платіжного балансу України". Додатковий імпортний збір становить 5% для непродовольчих товарів і 10% – для продуктів.