Яценюк: Ми вдвічі скоротили єдиний соціальний внесок - це потребує відповідальності і з боку підприємців

Про це наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 грудня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Яценюк підкреслив, що в ухвалених податкових змінах було прийнято «безпрецедентне рішення»: «Ми вдвічі скоротили основний податок на заробітну платню, так званий єдиний соціальний внесок. Зараз він 41%. З наступного року це буде 22%».

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Наприклад, зазначив він, на заробітній платі в 4,5 тисячі гривень роботодавець отримає економію 900 гривень.

«Ми, як держава, взяли на себе відповідальність за те, щоби Пенсійний фонд, незважаючи на зменшення сплати єдиного соціального внеску, був наповнений. З державного бюджету ми виділили до Пенсійного фонду додатково 100 мільярдів гривень, адже чим менший єдиний соціальний внесок, тим менше надходження до Пенсійного фонду. Але держава зобов'язана, з одного боку, стимулювати підприємця, а з іншого - в повному обсязі забезпечити виплату пенсій. І ми це зробимо», - підкреслив глава Уряду.

Яценюк звернувся до підприємців: «Така радикальна реформа єдиного соціального внеску потребує вашого розуміння, вашої відповідальності і вашої позиції. Ми зменшили вдвічі ЄСВ, це дало додатковий ресурс. В результаті цього я прошу кожного українського підприємця вийти з тіні, перестати платити заробітні платні в конвертах».

«Ви отримали додатковий ресурс, як на розвиток власного бізнесу, так і на підняття реальної заробітної платні для кожного вашого працівника. Вдвічі скорочений податок дає можливість для бізнесу розвивати своє підприємство і більше платити своєму працівнику. Тому я розраховую на взаємність. І тільки взаємна довіра та взаємна відповідальність дасть можливість нам далі будувати стабільну українську економіку», - наголосив глава Уряду.

Він підкреслив, що взаємна довіра повинна будуватися і між підприємцем і органами фіскальної служби. Саме тому Уряд розпочав широкомасштабну реформу Державної фіскальної служби: «Це скорочення як кількості працівників, так і кількості підрозділів Державної фіскальної служби. Це зменшення кількості перевірок і, основне - зміна порядку відшкодування податку на додану вартість».

«Тепер не буде ручного режиму. Виключно прозорий і публічний підхід при відшкодуванні податку на додану вартість всім суб'єктам підприємницької діяльності. І це стало частиною нового податкового закону», - наголосив він.

«Нам, звичайно, треба далі буде працювати і над змінами до державного бюджету, і над новою редакцією Податкового кодексу. Це процес постійних реформ і постійних змін», - додав він.

Крім того, скасований додатковий імпортний збір: «Це означає, що ціна на імпортні товари також піде вниз».

«Додатково ми кардинально змінили рентну політику при видобутку природного газу. Ми вдвічі скоротили ставки оподаткування для підприємств, які чесно і прозоро видобувають природний газ і збільшують нашу енергетичну незалежність. Наша мета – через 10 років Україна повністю повинна стати енергетично незалежною. І наша податкова політика саме на це спрямована», - підкреслив Яценюк.