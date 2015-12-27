Яценюк: Наступного року на субсидії виділяється 34 мільярди гривень

«34 мільярди гривень – це те, що піде на субсидії для більше, ніж 5 мільйонів українських домогосподарств», - сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 грудня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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Він нагадав, що вже сьогодні 15 мільйонів громадян країни отримують субсидії від держави, пряму допомогу на компенсацію росту цін і тарифів у житлово-комунальному секторі, «і на наступний рік так само будуть її отримувати».

У бюджеті Уряд також зберіг програму енергоефективності, щоб менше споживали газу, менше платили і ефективніше будували енергетичну політику. «Ця політика вже довела свою результативність в поточному році. Ми зменшили обсяги споживання природного газу майже на 25%. Це є реальний результат. І будемо продовжувати це робити в 2016 році», - підкреслив Яценюк.