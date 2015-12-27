Яценюк: У наступному році доходи місцевих громад зростуть майже на 46 мільярдів гривень

«Це ті кошти, які підуть на школи, лікарні, об'єкти соціальної інфраструктури, гуманітарний блок і соціальне забезпечення громадян. Ці кошти повинні бути прозоро, чесно і відповідально використані новообраними керівниками місцевих рад», - наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 грудня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

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Яценюк підкреслив, що децентралізація – одна з ключових реформ, запроваджених в поточному році, і «це наповнення місцевих бюджетів, передача додаткового ресурсу і додаткових повноважень».

«Новообрані місцеві ради, на жаль, почали свою роботу не з економічних і соціальних рішень, а з політичних. Напевно, так легше. Але вважаю, що в першу чергу відповідальність органів місцевої влади – це дороги, школи, лікарні, інфраструктура, соціальне забезпечення, а не втягування місцевих громад в політику», - наголосив він.

Для того, щоб органи місцевої влади мали можливість виконувати свої повноваження, в поточному році Уряд розробив пакет законодавства щодо децентралізації. «Завдяки цьому доходи місцевих громад зросли на 40%. Ми передали низку функцій на місця, в тому числі і функції по реєстрації бізнесу, нерухомості, створенню Центрів надання адміністративних послуг», - нагадав Яценюк.

«На наступний рік ми продовжуємо цю політику. В наступному році доходи місцевих громад зростуть майже на 46 мільярдів гривень», - підкреслив глава Уряду.

«Не займайтеся політикою – займайтеся тим, на що вас обрали. Це допомога і робота на кожного жителя вашого міста, містечка і селища», - звернувся Яценюк до представників місцевої влади.

Він також повідомив, що додатково в бюджеті виділено півтора мільярда гривень на інвестиційні проекти як центрального, так і місцевого рівня.