У держбюджеті-2016 видатки на безпеку та оборону збільшено до 113 мільярдів – Яценюк

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ, про це сказав прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» сьогодні.

За його словами, на Антикорупційну прокуратуру виділено 74 млн. грн., на Національне антикорупційне бюро – майже 500 млн. грн.

Читайте такожЯценюк: У наступному році доходи місцевих громад зростуть майже на 46 мільярдів гривень

Голова уряду наголосив, що найбільший обсяг коштів у бюджеті на 2016 рік виділяється на національну безпеку і оборону, «на наших вояків, які борються з російською військовою агресією, на наших нових поліцейських, на нашу Національну гвардію – на всіх тих, хто боронять Україну, захищають наш суверенітет і нашу територіальну цілісність». У 2016 році загальний обсяг фінансування для всього сектору національної безпеки і оборони збільшений на 16 мільярдів гривень – до 113 мільярдів гривень.

«Ці кошти підуть в першу чергу, на збільшення грошового утримання для нацгвардійця, солдата, поліцейського, прикордонника – для кожного українського бійця. Ми застосовуємо наступний принцип – принцип справедливого і рівного підходу в грошовому утриманні для кожного українського солдата, бійця і правоохоронця, який захищає мир і стабільність в країні», - сказав прем’єр.

«Значний обсяг коштів піде на модернізацію і оновлення українських Збройних Сил, - підкреслив Яценюк, - на нову техніку, обладнання, тренування, як в Збройних Силах України, так в Національній гвардії та Національній поліції і в цілому в усій правоохоронній системі країни».