Яценюк: Уряд виділяє на фінансування Меджлісу 60 мільйонів гривень

«Уперше в бюджеті передбачена сума фінансування для нашого братнього кримськотатарського народу», - наголосив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 грудня, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ми вступаємо в 2016 рік з основним фінансовим документом країни», - сказав він. - Цим документом економічне зростання заплановано на рівні 2%. Двічі протягом року Уряд підвищуватиме соціальні стандарти для громадян: загальний обсяг такого підвищення буде 12%. Перший раз соціальні стандарти будуть підняті в травні, вдруге - в грудні. Підняття цих соціальних стандартів дасть можливість для громадян країни скомпенсувати ріст цін і тарифів, який відбудеться в наступному році».

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Яценюк також зазначив, що у бюджеті на наступний рік виділені кошти «як на друк української книги, так і на якісне українське і популярне кіно».