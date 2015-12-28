Російський рубль оновив історичний мінімум

Курс рубля до долара в ході торгів на Московській біржі впав порівняно з рівнем закриття попередніх торгів на 1,31 рубля до рівня 71,99 за долар, оновивши мінімум січня (71,64 рубля), повідомляє ТАСС.

Крім того, рубль впав, і до євро - на 1,52 рубля і досяг 79,05 рубля, що менше рівня 79 рублів за євро вперше з серпня.

"Рубль дешевшає слідом за нафтою. Вартість ф'ючерсного контракту з поставкою в лютому на нафту сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE впала на 1,74% до 37,23 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Банк Росії встановив на 29 грудня офіційний курс долара на рівні 70,7865 рубля, що на 51,75 копійки вище попереднього показника.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року

"Офіційний курс євро підвищений на 55,32 копійки до 77,6032 рубля. Вартість бівалютної корзини (0,55 долара і 0,45 євро), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 53,36 копійки до 73,8540 рубля", - зазначає видання.

Читайте такожУ Сбербанку Росії прогнозують подальше падіння рубля

Раніше глава Сбербанку РФ Герман Греф заявив, що очікує продовження тренда на ослаблення рубля протягом 2016 року.