Гривня впала на міжбанку відразу на 65 копійок

У понеділок, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,75/23,95 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,0720/26,2920 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3280/0,3310 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 23,8598 гривні/долар, на цю годину укладено 35 угод на суму 10,23 мільйона доларів.