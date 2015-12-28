Білорусь відмовилась слідом за РФ виходити із зони вільної торгівлі з Україною

17:21, 28 грудня 2015
Фінанси
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Білорусь не буде слідом за Росією виходити із зони вільної торгівлі з Україною в рамках Співдружності Незалежних Держав із 1 січня 2016 року.

беларусь / rstk.by

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська, коментуючи хід візиту української делегації до Білорусі в своєму Twitter.

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"На зустрічах обговорили всі наболілі торгові питання. Головне - Республіка Білорусь не буде виходити із ЗВТ з Україною", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація 28 грудня вирушила до Білорусі для врегулювання торговельних проблем, що виникають у зв'язку з набуттям чинності зони вільної торгівлі з Євросоюзом 1 січня 2016 року.

Раніше Микольська повідомила, що Казахстан не буде слідом за Росією виходити із зони вільної торгівлі з Україною, існуючої в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Нагадаємо, 25 грудня Рада Федерації РФ схвалила підписаний президентом Путіним закон «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі стосовно України».

У супровідних документах зазначається, що у зв'язку із застосуванням з 1 січня 2016 року торгово-економічного розділу Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом "відбулася докорінна зміна обставин, які мали істотне значення для Росії при укладенні Договору".

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