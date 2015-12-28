Україна підписала фінансову угоду з ЄІБ на 400 мільйонів євро

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав Фінансову угоду (Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком. Реалізація Угоди дасть можливість залучити 400 мільйонів євро на 12 років з 4-річним пільговим періодом для підтримки аграрного сектору України. Кошти планується спрямувати на реалізацію проектів в сфері вирощування зернових та олійних культур, модернізації рибного господарства і аквакультури в Україні.

"Ця подія є закономірним результатом напруженої праці Мінагрополітики України спільно з Мінфіном, Мінекономрозвитку, МЗС та Мінюстом України. Нагадаю, що 4 червня 2015 року було підписано Декларацію про наміри щодо фінансування проектів в аграрному секторі України між Мінагрополітики та Європейським інвестиційним банком", - повідомив Міністр.

Кредитором у рамках Проекту виступатиме Європейський інвестиційний банк. Позичальником ресурсів виступатиме Україна в особі Міністерства фінансів, яке за участю Міністерства аграрної політики та продовольства та у взаємодії з ПАТ "Укрексімбанк" здійснюватиме відбір проектів та моніторинг їхньої практичної реалізації.

За рахунок кредитних коштів ЄІБ може бути покрито до 50% вартості визначених проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти банків-учасників або кошти кінцевих бенефіціарів. Тому реалізація Проекту сприятиме акумулюванню фінансових ресурсів в обсязі, принаймні еквівалентному 800 мільйонів євро.

"Важливим питанням для агробізнесу в Україні є доступ до фінансово-кредитних ресурсів. 400 мільйонів євро – це ті гроші, на які очікували українські аграрії. Кредит ЄІБ дасть змогу країні отримати доступ до європейських коштів і направити їх на підтримку агровиробників", - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

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"Ці кошти дозволять профінансувати модернізацію виробництва, створити нові виробничі потужності, розвинути інфраструктуру та логістику. З макроекономічної точки зору та в перспективі це дасть можливість збільшити податкові надходження підприємств до бюджету країни, позитивно вплинути на бізнес-клімат та створити передумови для активізації інвестиційної діяльності", - підкреслила заступник Міністра з питань євроінтеграції Владислава Рутицька, яка очолювала делегацію з підготовки проекту.

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Довідково:

Впровадження Проекту забезпечить досягнення таких результатів:

- залучення до аграрного сектора економіки середньо- та довгострокових фінансових ресурсів;

- підтримка малих та середніх підприємств;

- впровадження заходів з модернізації існуючого виробництв та створення нових виробничих потужностей;

- розвиток інфраструктури та логістики;

- покращення платіжного балансу через збільшення експортного потенціалу країни (зернові та олійні культури) та зменшення імпорту (рибне господарство і аквакультури);

- збільшення податкових надходжень підприємств до бюджету країни;

- покращення бізнес-клімату та створення передумов для активізації інвестиційної діяльності.