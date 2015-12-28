"Ощадбанк" вважає незаконним перейменування "Сбербанку Росії" в Україні в "Ощадбанк"

Державний "Ощадбанк" заявляє про незаконність перейменування дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні "Ощадбанк" і вважає це дія порушенням прав інтелектуальної власності, повідомила прес-служба держбанку.

Згідно з повідомленням, "Ощадбанк" на території України є єдиним законним власником виключних майнових прав на наступні торгові марки: "Ощадбанк", "Сбербанк", "Oschadbank".

Держбанк звернувся до "Сбербанку" з вимогою негайно припинити будь-яке незаконне використання торгової марки "Ощадбанк" на території України при наданні фінансових послуг банківською установою "Ощадбанк", оскільки це вводить в оману споживачів і порушує права державного "Ощадбанку".

"Ощадбанк" планує направити відповідні звернення і заяви до Національного банку України, Антимонопольного комітету України та судових органів.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні змінив назву на "Ощадбанк".

Дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні за січень-вересень 2015 року отримав 1,610 мільярда гривень збитку проти 104,176 мільйона гривень прибутку за аналогічний період попереднього року.

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Довідка УНІАН. Дочірній банк "Сбербанку Росії" в Україні працює на ринку україни з 2001 року і входить до групи найбільших за активами.

100% акцій банку належать "Сбербанк Росії" (Російська Федерація).