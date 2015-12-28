Нацбанк опустив офіційну гривню відразу на 67 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2380,7482 (28 грудня – 2313,7486)

100 EUR – 2609,7762 (28 грудня – 2532,8606)

10 RUR – 3,3633 (28 грудня – 3,2927)

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 28 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,85/23,98 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,1960/26,3370 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3300/0,3330 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,8065 гривні/долар, до цього часу було укладено 546 угод на суму 374,61 мільйона доларів.