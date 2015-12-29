У Росії бізнес йде "в тінь": кожна десята компанія - одноденка

В Росії у кожної десятої компанії в цьому році встановлені серйозні розбіжності у податковій звітності щодо контрагентів, пишуть "Известия".

Ці розбіжності виявила нова система автоматизованого контролю за податком на додану вартість, введена на початку року Федеральною податковою службою РФ.

Читайте такожГлава "Сбербанку": економіка Росії буде деградуватиНа відміну від сумлінних компаній одноденки не можуть забезпечити відповіді на запити податківців щодо знайдених системою відхилень і розбіжностей у наданій звітності між компанією і її постачальниками (за законом зобов'язані дати пояснення протягом п'яти днів), і в результаті їй і її партнерам буде відмовлено у відрахуванні з ПДВ або відшкодуванні податку з бюджету. Зараз стосовно таких компаній проводяться податкові перевірки, зазначають у ФПС.

Втім, на думку учасників ринку, система контролю ще далека від ідеалу.

"Дійсно, система прогресивна, за подібними системами майбутнє, — вважає партнер міжнародної консалтингової групи KPMG Михайло Орлов. — Проблеми виникають при використанні даних цієї системи: податківці забувають, що ще діє постанова Вищого арбітражного суду № 53, в якій зазначається, що платник податків не несе відповідальність за порушення контрагентів, про яких він не повинен був знати. Тут же виходить, що якщо в ланцюжку контрагентів постачальник у восьмому-дев'ятому «коліні» виявляється одноденкою, то страждає і сумлінна компанія".

За статистикою Верховного суду, у першому півріччі поточного року було розглянуто понад 40 тис. податкових спорів, з яких близько половини (52%) закінчилися перемогою податкової служби. Однак якщо брати розмір стягнутих за судовими позовами сум, перемога ФНС виглядає переконливішою. З позовних вимог на 10,8 млрд рублів суди повернули компаніям лише 2,6 млрд рублів, або 24%.