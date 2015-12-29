Центробанк Китаю продовжує безпрецедентно знижувати курс нацвалюти
Юань вже впав до мінімуму за 4,5 року.
Народний банк Китаю знизив курс національної валюти до рівня травня 2011 року, повідомляє Reuters.
На сьогодні курс долара в КНР зміцнився до 6,48 юаня.
Попит на долари в Китаї зростає, що збільшує волатильність валютного ринку і знижує вартість юаня.
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У грудні поточного року ЦБ Китаю вже опускав курс національної валюти до мінімуму з липня 2011 року - 6,45 юаня за один долар.
Як повідомляв УНІАН, МВФ вирішив в 2016 році включити юань до кошику резервних валют світу, що може призвести до зростання попиту на китайську валюту і подальшого підвищення її курсу. У зв'язку з цим Китай став в ручному режимі знижувати курс юаня. У грудні 2015 року Народний банк КНР знизив курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до 6,4814 юаня за долар – мінімальний показник з червня 2011 року.