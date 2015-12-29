Центробанк Китаю продовжує безпрецедентно знижувати курс нацвалюти

Народний банк Китаю знизив курс національної валюти до рівня травня 2011 року, повідомляє Reuters.

На сьогодні курс долара в КНР зміцнився до 6,48 юаня.

Попит на долари в Китаї зростає, що збільшує волатильність валютного ринку і знижує вартість юаня.

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У грудні поточного року ЦБ Китаю вже опускав курс національної валюти до мінімуму з липня 2011 року - 6,45 юаня за один долар.

Як повідомляв УНІАН, МВФ вирішив в 2016 році включити юань до кошику резервних валют світу, що може призвести до зростання попиту на китайську валюту і подальшого підвищення її курсу. У зв'язку з цим Китай став в ручному режимі знижувати курс юаня. У грудні 2015 року Народний банк КНР знизив курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до 6,4814 юаня за долар – мінімальний показник з червня 2011 року.