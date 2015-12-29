Золотовалютні резерви України зросли до $13,3 мільярда

Обсяг золотовалютних резервів України з початку року зріс на 77% - до 13,3 млрд дол., повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на підсумковій прес-конференції.

При цьому, за її словами, з початку року НБУ придбав на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів 1,6 млрд дол.

"З початку року збільшено міжнародні резерви на 77% - до 13,3 млрд дол. США", - сказала вона.

За словами голови НБУ, зростанню резервів також сприяла міжнародна допомога від Міжнародного валютного фонду та інших партнерів.

При цьому вона нагадала, що спочатку НБУ прогнозував зростання резервів у 2015 році до 18 млрд дол., але завадила здійсненню цього пауза в програмі розширеного фінансування МВФ.

Гонтарева також повідомила, що чиста купівля валюти банками у населення з початку року становила 1,5 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку України, в листопаді зросли на 1,4%, або на 186 млн дол., і на 1 грудня 2015 року становили 13,148 млрд дол.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1% - до 7,533 млрд дол.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.