Гонтарева прогнозує інфляцію за підсумками року на рівні 44%

Національний банк України прогнозує інфляцію за підсумками 2015 року на рівні 44%, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева під час підсумкової прес-конференції.

«Інфляція на кінець року становитиме близько 44%», - сказала вона.

При цьому Гонтарева нагадала, що на кінець листопада інфляція в річному вимірі становила 46%.

За її словами, НБУ прогнозує інфляцію за підсумками 2016 року на рівні 12%, при цьому прогноз може коливатися в межах плюс-мінус 3%.

«Стратегія НБУ передбачає траєкторію досягнення того рівня інфляції, який ми вважаємо оптимальним для України. Оптимальним ми вважаємо рівень інфляції в межах 5%», - наголосила керівник НБУ.

Вона також нагадала, що цільовим показником інфляції НБУ в 2017 році є 8%, в 2018 році – 6%, і в 2019 році – 5%.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в Україні в листопаді 2015 року порівняно із жовтнем зросли на 2%. У річному вираженні (листопад 2015 року до листопада 2014 року) інфляція прискорилася до 46,6% із 46,4%, зафіксованих місяцем раніше.