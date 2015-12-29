Російський рубль перед новорічними святами побив антирекорд року

Курс євро на Московській біржі вперше за кілька місяців піднявся вище «круглої» позначки в 80 руб. На максимумі вартість європейської валюти зросла сьогодні до 80,019 руб., що на 79,9 коп. вище за рівень закриття попередніх торгів. Дорожче євро в останній раз коштував 26 серпня 2015 року, коли його курс піднімався до 80,36 коп.

Курс долара раніше у вівторок досяг нового максимуму року, піднявшись до 72,85 руб., що на 62,5 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів. Так дорого в 2015 році долар ще не коштував, в останній раз вище позначки 72,7 руб. його курс піднімався 16 грудня 2014 року, коли був зафіксований історичний максимум в 80,1 руб., повідомляє РБК.

Новий імпульс зниження курсу рубля додало падіння світових цін на нафту. Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в лютому 2016 року піднімалася до позначки $36,85, проте потім пішла вниз.

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До 12:00 мск вартість лютневих ф'ючерсів Brent на біржі ICE становила $36,67 за барель, а вартість долара на Московській біржі — 72,789 руб., курс євро — 79,999 руб.

Офіційний курс долара з 29 грудня 2015 року встановлений ЦБ РФ на рівні 70,7865 руб., курс євро — 77,6032 руб.

19 грудня офіційний курс долара вперше з часів деномінації 1998 року був встановлений вище 71 руб., проте вже з 24 грудня він знову опустився нижче цієї позначки.