Нацбанку невідомі власники ще 7 невеликих банків

Національному банку України наразі невідомі кінцеві власники ще 7 невеликих банків, та у разі якщо до кінця року ці банки не розкриють своїх власників, їх буде визнано проблемними.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході підсумкової прес-конференції.

«Нам не відомі власники лише 7 невеликих банків. Ті банки, які до кінця року не розкриють своїх власників, будуть визнані проблемними», - сказала вона.

При цьому голова НБУ зазначила, що вже проведено значну роботу щодо розкриття реальних власників банків, і рівень прозорості банківської системи на даний момент становить більш як 98%.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у жовтні оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які в разі нерозкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними.