МВФ, Світовий банк, Євросоюз, США: Україна в 2016 році очікує від донорів $8,9 мільярда

Обсяг зовнішнього фінансування, що його одержить Україна від міжнародних фінансових організацій і донорів в 2016 році, становитиме 8,87 млрд дол.

Про це йдеться в інформаційних матеріалах, розданих журналістам під час підсумкової прес-конференції голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зокрема, планується, що в 2016 році фінансування від МВФ становитиме 4,58 млрд дол., Світового банку - 0,21 млрд дол., Євросоюзу - 1,55 млрд дол., єврооблігації під гарантії США - 1 млрд дол. та інше фінансування - 1,53 млрд дол.

Згідно з даними НБУ, за підсумками 2015 року Україна одержала 11 млрд дол. за програмою МВФ і зв'язаним офіційним фінансуванням від країн-партнерів і міжнародних організацій. Крім того, Україна домовилася в 2015 році про відкриття валютних свопів на загальну суму 3,8 млрд дол. від Китаю, Швеції й Польщі.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня цього року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.