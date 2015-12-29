У Росії офіційний курс долара вперше з 1998 року піднявся вище 72 рублів

Банк Росії встановив курс долара на 30 грудня на рівні 72,51 рубля, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем на 1,72 рубля. Таким чином, вартість валюти США знову оновила рекорд після деномінації 1998 року – попередній був досягнутий 19-21 грудня – 71,32 рубля.

Офіційний курс євро на 30 грудня був збільшений на 1,94 рубля до 79,55 рубля. Поки що вартість єдиної валюти ЄС не досягла серпневого максимуму (81,15 рубля), пише Slon.ru.

На валютних торгах Московської біржі 29 грудня курс долара неодноразово оновлював максимум до грудня 2014 року, а євро – з серпня 2015-го. До 13:15 мск валюта США торгувалася на рівні 72,69 рубля (плюс 47 копійок до рівня закриття попередньої сесії), а євровалюта коштувала 79,8 рубля (плюс 58 копійок).

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Ослаблення рубля пов'язане зі зниженням попиту на валюту РФ після закінчення періоду податкових виплат, а також черговим падінням світових цін на нафту. 29 грудня вартість бареля Brent коливається близько $36,7, тоді як днем раніше він коштував приблизно $37,7.