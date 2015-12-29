Гонтарева про курс гривні: 24,1 за долар – реалістично, але існують ризики

Прогноз курсу гривні на 2016 рік, закладений у державний бюджет на рівні 24,1 грн/дол. є реалістичним, тим не менше, існують ризики, які можуть перешкодити його реалізації.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході підсумкової прес-конференції.

«Мінфін заклав до бюджету курс - 24,1 грн/дол., раніше цей курс був розрахований МВФ. НБУ вважає цей курс реалістичним, але усвідомлює ризики, які можуть цьому перешкодити», - сказала вона.

За її словами, йдеться про внутрішні та зовнішні чинники, які не можуть контролюватися монетарною політикою, але можуть позначитися на курсі гривні та рівні інфляції.

До таких ризиків Гонтарева віднесла ризики погіршення зовнішньої кон'юнктури світових ринків, особливо продовження зниження цін на сталь і зернові, і зазначила, що процес збалансування попиту і пропозиції на цих ринках йде досить повільно.

Крім того, серед ризиків голова Нацбанку також зазначила розпочатий ФРС США цикл підвищення ставок, що справляє тиск на валюти країн, що розвиваються.

При цьому вона зазначила, що можливі ризики можуть бути врівноважені позитивними факторами, зокрема, зниженням цін на нафту та інші енергоносії, припливом інвестицій у результаті відновлення економічного зростання в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, бюджет України на 2016 рік передбачає дефіцит бюджету на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на рівні 12%, інфляцію в 12%, курс гривні на рівні близько 24 грн за долар і обсяг витрат на оборону в обсязі близько 113 млрд грн.