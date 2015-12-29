Гривня опустилася на міжбанку нижче 24 за долар

У вівторок, 29 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,90/24,05 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 26,0770/26,2350 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3260/0,3290 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,7409 грн/дол., на цю годину укладено 209 угод на суму 146,95 млн дол.