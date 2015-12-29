МВФ наприкінці січня вирішуватиме долю кредиту для України: може об'єднати 3 і 4 транші

13:28, 29 грудня 2015
Фінанси
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За словами голови НБУ, всі попередні умови для виділення коштів було виконано.

REUTERS

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду за програмою фінансування України може відбутися наприкінці січня 2016 року, і Фонд може розглянути питання об'єднання третього і четвертого траншів кредиту.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева під час підсумкової прес-конференції.

«Ми очікуємо, що рада директорів МВФ засідатиме як мінімум до кінця наступного місяця, і я чула, що заступник міністра фінансів Артем Шевальов сказав, що може бути об'єднання третього і четвертого траншів», - сказала вона.

За її словами, всі попередні умови для виділення коштів було виконано, однак МВФ необхідно оцінити прийнятий минулого тижня податково-бюджетний пакет на відповідність програмі.

«Місія вже не повинна приїжджати, вона все погодила до того. Вони подивляться на параметри бюджету й сподіваюся, що все буде добре», – сказала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки 11 березня цього року. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні і 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори відновилися.

За підсумками роботи останньої місії Фонд зазначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але він очікував від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік і затвердження проекту Верховною Радою.

Верховна Рада України в ніч на 25 грудня ухвалила бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн, що дещо нижче від закладеного спочатку показника в 601 млрд грн. Бюджет перераховувався кілька разів – з урахуванням прийнятих напередодні змін до податкового законодавства.

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