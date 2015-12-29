Гонтарева обіцяє наступного року скасувати валютні обмеження

Національний банк України наступного року планує поступове скасування запроваджених у 2014-2015 роках валютних обмежень відповідно до темпів реалізації попередніх умов, передбачених у «дорожній карті».

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході підсумкової прес-конференції.

«Наступного року ми плануємо поступове послаблення і навіть зняття валютних обмежень. Ми не лише плануємо поступове послаблення валютних обмежень, які було запроваджено в цьому році, і в 2014 році, ми плануємо також поступово перейти до нового валютного регулювання», - сказала Гонтарева.

Водночас вона зазначила, що НБУ в проведенні лібералізації валютного регулювання виходить не з конкретних термінів, а з виконання певних економічних і фінансових умов, до яких належить успішне завершення другого перегляду програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Гонтарева нагадала, що план поступового зняття валютних обмежень був розроблений Нацбанком і узгоджений з МВФ у квітні поточного року, при цьому через зсув графіка отримання чергових траншів МВФ, НБУ не зміг почати валютну лібералізацію тими темпами, які були передбачені цим планом.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Національний банк України продовжив поступову лібералізацію на валютному ринку і пом'якшив окремі адміністративні обмеження для бізнесу та фізичних осіб, зберігши при цьому ключові норми для забезпечення стабільності банківської й фінансової системи країни.

Гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження НБУ ряду обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-24 грн/дол. і утримується в цьому коридорі до поточного моменту.