В Україні середня зарплата знизилася на 34 гривні

Середня заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді знизилася на 34 грн порівняно з жовтнем і становила 4498 грн, говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

Найвищі середні зарплати в листопаді зафіксовано у авіаційному транспорті – 19 тис. грн, у фінансовій та страховій діяльності – 9 тис. грн, у сфері телекомунікацій – 7,7 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в жовтні було відзначено у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,3 тис. грн, готельно-ресторанному бізнесі – 3 тис. грн, охороні здоров'я – 3,2 тис. грн, і сфері адміністративного обслуговування – 3,3 тис. грн.

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За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників порівняно з жовтнем відзначено в галузі водного транспорту – на 14,5%, сфері державного управління і обов'язкового соціального страхування – на 7,4% і у сфері спорту та розваг – на 6,6%. Найбільше зниження середньої зарплати порівняно з попереднім місяцем відзначено в авіаційній галузі – на 6,9%, у сільському господарстві – на 5,6%, в охороні здоров'я – на 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата штатного працівника в Україні в жовтні зросла на 189 грн, до 4532 грн, порівняно з вереснем цього року.