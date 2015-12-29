Зростання економіки України наступного року становитиме 2% - Яценюк

Зростання економіки України у 2016 році становитиме 2%, як закладено в законі про Державний бюджет на 2016 рік.

Про це на підсумковій прес-конференції сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Прогноз уряду збігається з прогнозами ключових кредиторів країни, насамперед Міжнародного валютного фонду.

«Ми сподіваємося, що завдяки нашій програмі реформ і завдяки продовженню всіх заходів щодо економічної стабілізації, наступний рік буде роком невеликого зростання. І прогноз зростання ВВП на наступний рік – це 2%», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 року на 9% і зростання на 2% у 2016 році. Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду - на рівні 45,8% за підсумками 2015 року і 12% за підсумками 2016 року. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка в 2015 році покаже падіння на 12%, а в 2016 році зростання не зможе перевищити 1%.

Водночас, консенсус-прогноз УНІАН, що базується на опитуванні провідних українських аналітиків, зазначає, що зростання валового внутрішнього продукту за підсумками 2016 року може становити 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і сповільненні інфляції до 19%.