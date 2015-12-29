Яценюк про санкції проти РФ: ми вже підготували набір контрзаходів

Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом набере чинності з 1 січня 2016 року в повному обсязі, сказав у ході підсумкової прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він також повідомив, що Україна вже підготувала набір контрзаходів, які будуть застосовані проти Росії, яка заявила про запровадження ембарго щодо українського експорту також з 1 січня 2016 року.

«Україна провела 16 консультацій про те, як Україна виконуватиме Угоду про ЗВТ з ЄС і чи є ризики для Російської Федерації. З 16 раундів консультацій стало зрозуміло, що немає жодних умов для того, щоб Росія в принципі порушувала питання ризиків, - сказав Яценюк. – Це не стосується економіки, це лише геополітика. Але я хочу вкотре нагадати, що з 1 січня зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набуває чинності в повному обсязі».

При цьому Яценюк наголосив, що Росія у відповідь готова запровадити санкції. «Але Україна підготувала контрсанкції, які буде запроваджено у відповідь як на торгове ембарго, так і на припинення дії угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Росією в рамках СНД», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування запровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінувати запровадження в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про призупинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією та Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.

21 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що з 1 січня РФ таки вводить продуктове ембарго на українські товари.

24 грудня Верховна Рада України прийняла закон, що дозволяє Кабміну вводити торгові санкції або інші обмежувальні заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії з боку інших держав, насамперед Росії, щодо України.