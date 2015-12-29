Путін заборонив індексувати пенсії для працюючих пенсіонерів

16:56, 29 грудня 2015
Фінанси
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Президент РФ Володимир Путін підписав закон про скасування індексації пенсій для працюючих пенсіонерів.

REUTERS

Згідно з документом, з 1 лютого 2016 року пенсії в Росії буде збільшено на 4%. При цьому рівень інфляції на наступний рік складає 6,4%, а реальний показник за 2015 рік, за словами міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва, "наблизиться до 13%", пише ТАСС.

У законі прописана необхідність проведення другої індексації страхових і соціальних пенсій за підсумками першого півріччя 2016 року, її розмір коефіцієнта буде встановлено окремим федеральним законом з урахуванням економічної ситуації в країні.

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Індексація страхових пенсій у лютому 2016 року торкнеться тих пенсіонерів, які за станом на 30 вересня 2015 року не здійснювали трудову діяльність.

Якщо пенсіонер залишив роботу після 30 вересня поточного року (точніше - в період з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2016 року), він може повідомити про це Пенсійний фонд Росії (ПФР), йдеться на сайті фонду.

Надалі облік працюючих пенсіонерів будуть вести самі роботодавці.

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