Яценюк сподівається на $10 мільярдів від кредиторів у 2016 році

Україна в 2016 році розраховує отримати від зовнішніх кредиторів, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, близько 10 млрд дол., повідомив у ході підсумкової прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

При цьому він підкреслив, що в 2015 році Україна також отримала близько 10 млрд дол. від усіх кредиторів.