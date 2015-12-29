Яценюк сподівається на $10 мільярдів від кредиторів у 2016 році
17:31, 29 грудня 2015Фінанси
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У 2015 році Україна також отримала близько 10 млрд дол. від усіх кредиторів.
REUTERS
Україна в 2016 році розраховує отримати від зовнішніх кредиторів, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, близько 10 млрд дол., повідомив у ході підсумкової прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
При цьому він підкреслив, що в 2015 році Україна також отримала близько 10 млрд дол. від усіх кредиторів.
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