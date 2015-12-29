НБУ сьогодні продав банкам майже 12 мільйонів доларів

Національний банк України на валютному аукціоні 29 грудня продав банкам 11,9 млн дол., середньозважений курс аукціону становив 23,8620 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, загалом банки подали заявки на продаж 27,1 млн дол. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 23,85 грн/дол., максимальний – 23,875 грн/дол., за мінімальним курсом було куплено 52,1% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 18 вересня запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. Наприкінці жовтня котирування на міжбанку змістилися в бік ослаблення гривні – до 23-24 грн/дол., у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.