Держборг України становить $65,7 мільярда – прем'єр

Обсяг державного і гарантованого державою боргу України на поточний момент знизився до 65,7 млрд дол., сказав у ході підсумкової прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Станом на момент, коли я став прем'єр-міністром України (у березні 2014 року - УНІАН), він становив 73 млрд дол. На сьогодні борг зменшився до 65,7 млрд дол. США», - сказав Яценюк.

При цьому він нагадав, що Україна в 2015 році провела боргову операцію, списавши близько 3 млрд дол. і змінивши терміни виплат за іншими боргами.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2015 року становила 70,671 млрд дол.