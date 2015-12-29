Гривня опустилася на міжбанку до 24,10 за долар

У вівторок, 29 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,95/24,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 26,1790/26,3410 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3300/0,3330 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,7907 грн/дол., на цей час було укладено 547 угод на суму 464,35 млн дол.