Кабмін розраховує, що парламент ухвалить новий Податковий кодекс до кінця наступного року

Кабінет міністрів України розраховує на ухвалення парламентом нового Податкового кодексу до кінця 2016 року, як і було озвучено раніше, заявив під час підсумкової прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що з 1 січня 2016 року запроваджуються нові ставки з ключових податків, при цьому упродовж наступного року буде розроблено, проголосовано і введено нові механізми адміністрування податків.

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«Ми зробили лише перший крок – дещо змінили ставки, систему адміністрування, але системний документ, який подано в парламент, має бути доопрацьований й ухвалений в 2016 році», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового кодексу, які є компромісом між пропозиціями уряду і парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

Розробники законопроекту змінили підходи до оподаткування аграріїв в частині сплати ПДВ. Розподіл податку вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових і технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого використання на розсуд підприємства) і 85% у бюджет, для виробників тваринницької і молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% у бюджет, для виробників іншої продукції пропорція становитиме 50% на 50%. Раніше пропонували встановити наступну пропорцію для всіх агропідприємств: 75% в бюджет і 25% на спецрахунки підприємств.

Є зміни в акцизній політиці щодо тютюну, спирту і пального. Зокрема, в законопроекті пропонувалося підвищити акциз на пиво і вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої – на 50%, на слабоалкогольні напої – на 300%. Ця норма була затверджена. Крім того, Кабмін наділили правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію.

З 1 лютого 2016 року буде введено два однакових за своїм адмініструванням реєстри платників податків, один з яких міститиме дані про підприємства, яким автоматично відшкодовується ПДВ.

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Водночас практично без змін залишається спрощена система оподаткування, за винятком визначення доходу для третьої групи. Поріг доходу для платників третьої групи знижено до 5 млн грн з 20 млн грн.

Проголосувати за зміни в Податковий кодекс закликали члени уряду, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, посли країн «Великої сімки», Північної Європи і країн Балтії, а також глава Мінфіну США. На думку фінансистів і дипломатів, податкові зміни були важливими для прийняття бюджету на 2016 рік, а відсутність бюджету могла поставити під сумнів отримання Україною фінансової та консультаційної допомоги від західних партнерів.